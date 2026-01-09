Blitz degli attivisti agli Ex Mercati Generali | Soldi del progetto vengono dal genocidio a Gaza

Gli attivisti hanno organizzato un sit-in agli Ex Mercati Generali di Roma, esponendo striscioni e bandiere palestinesi. La protesta riguarda i presunti legami tra il fondo concessionario Hines e una società israeliana, e l’accusa che i fondi del progetto derivino da attività associate al conflitto a Gaza. L’evento si inserisce nel quadro delle tensioni geopolitiche e delle questioni etiche legate agli investimenti internazionali.

Striscioni e bandiere palestinesi negli Ex Mercati Generali di Roma. Contestati i legami del fondo concessionario Hines con una società israeliana. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

