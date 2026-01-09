Blitz degli attivisti agli Ex Mercati Generali | Soldi del progetto vengono dal genocidio a Gaza

Gli attivisti hanno organizzato un sit-in agli Ex Mercati Generali di Roma, esponendo striscioni e bandiere palestinesi. La protesta riguarda i presunti legami tra il fondo concessionario Hines e una società israeliana, e l’accusa che i fondi del progetto derivino da attività associate al conflitto a Gaza. L’evento si inserisce nel quadro delle tensioni geopolitiche e delle questioni etiche legate agli investimenti internazionali.

Bandiere palestinesi e striscioni agli ex Mercati Generali: la protesta contro il fondo Hines - L'iniziativa di alcuni attivisti del territorio contro il fondo con cui il Comune di Roma ha avviato il progetto per la rigenerazione urbana dell'area. romatoday.it

L’immagine choc in rettorato: la ministra Bernini sul carro armato nel blitz degli attivisti - “Noi non ci arruoliamo”, gridano in via Zamboni gli attivisti universitari di Cambiare Rotta, mentre in rettorato si riunisce il Senato accademico. ilrestodelcarlino.it

L'aggressione statunitense ai danni del presidente della repubblica sudamericana, scatena la dura reazione degli attivisti vicentini che nel capoluogo berico hanno in programma un sit-in davanti alla base Usa di viale della Pace per contestare il blitz ordinato - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.