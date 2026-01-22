Inps | nel 2025 liquidate 202.708 pensioni anticipate -9,9%

Nel 2025, l'Inps ha liquidato 202.708 pensioni anticipate, in calo del 9,9% rispetto all’anno precedente, quando furono 225.046. Questa diminuzione evidenzia un cambiamento nel numero di pensionamenti anticipati rispetto al 2024.

Roma, 22 gen. (askanews) – Nel 2025 l’Inps ha liquidato 202.708 anticipate rispetto alle 225.046 dell’anno precedente (-9,9%). E’ quanto rileva l’osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento. Il dato del 2025, precisa l’istituto, è provvisorio e, pertanto, potrebbe segnare un aumento. Lo scorso anno sono state liquidate 267.332 pensioni di vecchiaia rispetto alle 276.603 del 2024 (-3,3%); 53.601 invalidità (62.400 nel 2024); 210.863 superstiti (238.832 nel 2024). Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2025 sono state 831.285 per un importo medio di 1.229 euro (1.326 euro per le gestioni previdenziali).🔗 Leggi su Ildenaro.it

