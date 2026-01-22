Innovazione inclusione e talento | al Sigep la terza edizione del self m-aid award

Al Sigep di Rimini si è tenuta la cerimonia della terza edizione del Self M-Aid Award, promosso dalla Fondazione Carlo Mendozzi ETS di Salerno. Il premio riconosce l’innovazione, l’inclusione e il talento tra i giovani imprenditori del settore gelateria e pasticceria, offrendo un’occasione di valorizzazione e supporto per le nuove generazioni di professionisti.

