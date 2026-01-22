Innovazione inclusione e talento | al Sigep la terza edizione del self m-aid award

Da salernotoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Sigep di Rimini si è tenuta la cerimonia della terza edizione del Self M-Aid Award, promosso dalla Fondazione Carlo Mendozzi ETS di Salerno. Il premio riconosce l’innovazione, l’inclusione e il talento tra i giovani imprenditori del settore gelateria e pasticceria, offrendo un’occasione di valorizzazione e supporto per le nuove generazioni di professionisti.

Si è svolta al SIGEP di Rimini la cerimonia di premiazione della terza edizione di Self M-Aid Award, il premio annuale promosso dalla Fondazione Carlo Mendozzi ETS di Salerno e dedicato ai giovani imprenditori del settore gelateria e pasticceria. A vincere la terza edizione di Self m-aid award è.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Entain Italia celebra la quarta edizione del Csr Award, protagonisti di sport e inclusione sociale

Leggi anche: Premio Innovazione Sicilia, a Palermo la terza edizione dedicata alla sfida del "fare sistema": 185 i candidati in lizza

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Il Comune destina 10 milioni di euro al sostegno dello sviluppo economico, dell’occupazione e dell’inclusione sociale; Meno gerarchie e più collaborazione: le imprese crescono così; Università, a Udine nasce il primo modello italiano per l'accesso accademico ai giovani con disabilità cognitive; AB MAURI, innovazione e qualità a SIGEP 2026.

Innovazione sociale e tecnologia, alleanza strategica per l’inclusioneRealizzare soluzioni innovative per l’integrazione lavorativa delle fasce più fragili della popolazione e il sostegno alla partecipazione attiva nella vita di comunità. Questo l'obiettivo cui puntano ... vita.it

'Premio allevamento al femminile 2025', innovazione e inclusione in zootecniaBologna, 5 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Presentato da Zoetis Italia, presso il dipartimento di scienze mediche veterinarie dell’università di Bologna, l’evento conclusivo della prima edizione del ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.