Innovazione inclusione e talento | al Sigep la terza edizione del self m-aid award
Al Sigep di Rimini si è tenuta la cerimonia della terza edizione del Self M-Aid Award, promosso dalla Fondazione Carlo Mendozzi ETS di Salerno. Il premio riconosce l’innovazione, l’inclusione e il talento tra i giovani imprenditori del settore gelateria e pasticceria, offrendo un’occasione di valorizzazione e supporto per le nuove generazioni di professionisti.
Si è svolta al SIGEP di Rimini la cerimonia di premiazione della terza edizione di Self M-Aid Award, il premio annuale promosso dalla Fondazione Carlo Mendozzi ETS di Salerno e dedicato ai giovani imprenditori del settore gelateria e pasticceria. A vincere la terza edizione di Self m-aid award è.🔗 Leggi su Salernotoday.it
