Premio Innovazione Sicilia a Palermo la terza edizione dedicata alla sfida del fare sistema | 185 i candidati in lizza

La Sicilia dell’innovazione torna a incontrarsi. Torna a raccontarsi e si misura con una sfida che, mai come adesso, definisce il punto in cui ci troviamo: fare sistema. La terza edizione del Premio Innovazione Sicilia, in programma il 21 novembre 2025 all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha ricevuto il Premio Innovazione SMAU 2025 per “Appuntamento Intermodale”, il progetto che digitalizza la gestione dei flussi dei mezzi pesanti nel porto di Genova. Il riconoscimento, consegnato dur - facebook.com Vai su Facebook

Korean Air riceve il premio FTE APAC Pioneer per l'innovazione digitale e il servizio passeggeri Vai su X

Premio Innovazione Sicilia 2025, tutto pronto per la terza edizione dedicata alla sfida del “fare sistema” - La Sicilia dell’innovazione torna a incontrarsi, torna a raccontarsi e si misura con una sfida che, mai come adesso, definisce il punto in cui ci troviamo: fare sistema. Scrive siracusanews.it

Premio Innovazione Sicilia 2025: a Palermo la terza edizione dedicata alla sfida del “fare sistema”, con 185 candidature e il coinvolgimento di istituzioni, imprese e ... - Un evento che unisce talenti, imprese e ricerca per far crescere l’innovazione: scopri il Premio Innovazione Sicilia 2025. Lo riporta notizie.it

Copernico è vincitore del Premio Innovazione Sicilia 2024 - Decretato il vincitore assoluto del Premio Innovazione Sicilia 2024 organizzato da Digitrend e promosso dall'Assessorato regionale alle Attività Produttive. Si legge su milanofinanza.it