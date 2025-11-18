Premio Innovazione Sicilia a Palermo la terza edizione dedicata alla sfida del fare sistema | 185 i candidati in lizza

La Sicilia dell’innovazione torna a incontrarsi. Torna a raccontarsi e si misura con una sfida che, mai come adesso, definisce il punto in cui ci troviamo: fare sistema. La terza edizione del Premio Innovazione Sicilia, in programma il 21 novembre 2025 all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

