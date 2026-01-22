Iniziato l' incontro a Mosca tra Putin e gli emissari Usa Witkoff e Kushner

Nell'incontro di Mosca tra Putin e gli emissari statunitensi Witkoff e Kushner si è discusso di questioni diplomatiche e di sicurezza internazionale. Nel frattempo, la Francia ha sequestrato nel Mediterraneo una petroliera della presunta flotta ombra russa, con Macron che ha definito l'operazione condotta in collaborazione con gli alleati. Questi eventi riflettono le tensioni in corso e l’attenzione internazionale alle dinamiche geopolitiche nella regione.

I negoziatori ucraini si stanno recando negli Emirati Arabi Uniti per gli incontri di domani con le delegazioni russa e americana. Lo ha reso noto il presidente Volodymyr Zelensky in un post su X. «In questo momento la nostra squadra si sta dirigendo negli Emirati per riunioni sia con la parte americana sia con quella russa - ha scritto - stiamo aspettando di vedere come andranno e decideremo i prossimi passi». Inizia adesso - a Mosca sono le 23:30 - l'incontro tra Putin, Witkoff e Kushner al Cremlino. Lo comunica il Cremlino in una nota, come riporta Reuters. L'inviato speciale Usa Steve Witkoff è arrivato poco fa a Mosca, dove, insieme con Jared Kushner, ha in programma questa sera un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Bloomberg: Witkoff e Kushner presto a Mosca per un nuovo incontro con PutinSecondo fonti di Bloomberg, Steve Witkoff e Jared Kushner, già presenti al Cremlino a dicembre, pianificano un ulteriore viaggio a Mosca per un incontro con Vladimir Putin.

