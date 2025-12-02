Incontro tra Putin Witkoff e Kushner a Mosca sul tavolo il piano di pace per l' Ucraina consigliere russo Dmitriev | Giorno importante

Ilgiornaleditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i colloqui in Florida tra la delegazione americana e quella ucraina, oggi a Mosca andrà in scena l'incontro tra Putin, Witkoff e Kushner, genero di Trump e consigliere esterno È in programma per oggi l'incontro tra Putin, Witkoff e Kushner a Mosca. Sul tavolo il piano di pace per l'Ucrai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

incontro tra putin witkoff e kushner a mosca sul tavolo il piano di pace per l ucraina consigliere russo dmitriev giorno importante

© Ilgiornaleditalia.it - Incontro tra Putin, Witkoff e Kushner a Mosca, sul tavolo il piano di pace per l'Ucraina, consigliere russo Dmitriev: "Giorno importante"

Contenuti che potrebbero interessarti

incontro putin witkoff kushnerMosca: incontro Putin-Witkoff passo importante per la soluzione del conflitto ucraino - (askanews) – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito “un passo importante per la risoluzione pacifica” del conflitto in Ucraina l’incontro im programma oggi tra il president ... Secondo askanews.it

incontro putin witkoff kushnerWitkoff e Kushner a Mosca da Putin: cosa succede con il nuovo vertice sul piano di pace per l'Ucraina - Dopo i colloqui in Florida tra delegazioni americana e ucraina, l’inviato speciale di Trump incontra il presidente russo. Come scrive today.it

incontro putin witkoff kushnerUcraina: incontro WitkoffPutin a Mosca. Tensione Nato – Russia - Attesa per l'incontro che si terrà oggi a Mosca tra l'inviato speciale del presidente Usa Donald Trump, Steve Witkoff, e il presidente russo ... ecovicentino.it scrive

incontro putin witkoff kushnerOggi in Russia l'incontro tra Witkoff e Putin. Mosca: la presa di Volchansk facilita l'avanzata - Il consigliere Dmitriev, è "un giorno importante per la pace" È un "giorno importante per la pace". Lo riporta msn.com

incontro putin witkoff kushnerWitkoff a Mosca per la pace tra Russia e Ucraina: parlerà con Putin - La scorsa settimana è trapelata una serie di 28 bozze di proposte di pace statunitensi, che hanno spaventato i funzionari ucraini ed europei, i quali hanno ritenuto che si piegassero alle richieste ch ... Da msn.com

incontro putin witkoff kushnerUcraina, Witkoff da Putin con il piano di pace di Trump. Ue e Kiev in pressing - E proprio alla vigilia dell’incontro al Cremlino, la Russia annuncia di aver conquistato Pokrovsk e Volchans ... Segnala ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Incontro Putin Witkoff Kushner