Secondo fonti di Bloomberg, Steve Witkoff e Jared Kushner, già presenti al Cremlino a dicembre, pianificano un ulteriore viaggio a Mosca per un incontro con Vladimir Putin. La visita, ancora non confermata ufficialmente, potrebbe rappresentare un passo importante nelle relazioni tra le parti e nel contesto degli sviluppi diplomatici in corso.

Steve Witkoff e Jared Kushner, che sono già stati al Cremlino a inizio dicembre, potrebbero recarsi a breve a Mosca per un nuovo incontro con Vladimir Putin. Lo riferisce Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione, secondo cui la visita dell’inviato speciale della Casa Bianca e del genero di Donald Trump sarebbe prevista entro la fine di gennaio. I tempi, spiega Bloomberg, potrebbero slittare a causa della situazione in Iran e anche perché non è chiaro quanto Putin possa essere interessato a un nuovo confronto con negoziatori americani. La Casa Bianca ha dichiarato che al momento non è in programma alcun incontro, mentre il Cremlino non ha risposto a una richiesta di commento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bloomberg: Witkoff e Kushner presto a Mosca per un nuovo incontro con Putin

Leggi anche: Ucraina, Putin: “L’Europa vuole la guerra? Noi pronti”. L’incontro a Mosca con Witkoff e Kushner

Leggi anche: Ucraina-Russia, Putin: “Se l’Europa vuole la guerra siamo pronti”. Cominciato l’incontro con Witkoff e Kushner a Mosca, news in diretta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Vertice dei Volenterosi, Macron, Starmer e Zelensky firmano la forza di pace per il dopoguerra - Mosca: due morti in attacchi ucraini in Russia.

Media, Witkoff e Kushner presto a Mosca per incontrare Putin - Gli inviati di Donald Trump Steve Witkoff e Jared Kushner andranno presto a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin nell'ambito dei negoziati per la pace in Ucraina. ansa.it