Influenza a breve il picco | ma ci si può ancora vaccinare?

L'influenza stagionale rimane un problema diffuso in Italia, con un numero di casi ancora elevato su tutto il territorio. Con il picco previsto a breve, è importante valutare la possibilità di vaccinarsi per proteggersi efficacemente. La vaccinazione rappresenta uno strumento chiave per ridurre rischi e complicanze, anche in questa fase avanzata della stagione influenzale.

(Adnkronos) – L'influenza stagionale continua a colpire milioni di italiani e il numero dei casi resta elevato su gran parte del territorio nazionale. Nelle prossime due settimana è previsto il picco ma la 'coda' delle infezioni potrebbe durare fino a primavera. Ma ha ancora senso – ed è utile – vaccinarsi, per chi non l'ha.

Influenza, picco con il rientro a scuola. Bassetti: «Gennaio pesante per virus e batteri. E aumentano le polmoniti». Sintomi e durata - Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale policlinico San Martino di Genova, fa il punto della situazione sulla circolazione dei virus che sta costringendo ...

Influenza, gli esperti: «A breve arriva il picco, ma non è troppo tardi per fare il vaccino». Perché è ancora utile farlo - Secondo l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'università del Salento, ricevere il vaccino ...

