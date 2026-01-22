Incendio al centro commerciale una strage | il bilancio è drammatico

Un incendio si è sviluppato in un importante centro commerciale, provocando un grave incidente con un bilancio provvisorio di almeno 55 vittime. Le autorità sono intervenute prontamente per soccorrere i presenti e contenere i danni. La vicenda evidenzia l’importanza delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza nelle strutture pubbliche. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio e prevenire situazioni simili in futuro.

Un violento incendio è divampato all’interno di uno dei principali centri commerciali del paese, causando un bilancio provvisorio di almeno 55 morti. La struttura, composta da tre piani e circa 1.200 negozi, era frequentata da numerosi clienti e lavoratori al momento del rogo. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono propagate rapidamente nei corridoi del complesso commerciale, sorprendendo le persone presenti all’interno e rendendo difficili le operazioni di evacuazione. I racconti dei testimoni riferiscono di fumo intenso, blackout improvvisi e situazioni di forte panico. Caratteristiche del Gul Plaza e dinamica iniziale del rogo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

