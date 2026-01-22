La Spezia in migliaia ai funerali di Aba Il vescovo | Il dolore è di tutta la comunità

A La Spezia si sono svolti i funerali di Youssef Abanoub, conosciuto come Aba, un giovane di 18 anni. La cerimonia, che ha visto la partecipazione di molte persone, è stata caratterizzata da un momento di commozione condivisa. Il vescovo ha sottolineato come il dolore coinvolga l’intera comunità, evidenziando l’importanza di restare uniti in questo momento difficile.

(Adnkronos) – Un lungo applauso ha accolto la bara bianca di Youssef Abanoub, detto Aba, 18 anni, al funerale di oggi 22 gennaio nella cattedrale Cristo Re di La Spezia. Il ragazzo è stato ucciso lo scorso venerdì con una coltellata dal compagno di scuola dell'istituto Einaudi-Chiodo Zouhair Atif, 19 anni. Alla funzione, celebrata con doppio rito, cattolico dall'arcivescovo Luigi Ernesto Palletti e dal rappresentante della comunità copta Dawoud Elnaqlouni, partecipano migliaia di persone tra familiari, amici e conoscenti del giovane. Tra i presenti anche il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, il questore Sebastiano Salvo e il prefetto Andrea Cantadori.

