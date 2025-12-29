Le novità della FIFA per rendere il calcio più giusto e divertente | tre modifiche al regolamento

La FIFA ha annunciato nuove modifiche al regolamento per migliorare equità e spettacolarità nel calcio. Tra le novità, interventi sul VAR, le regole sul fuorigioco e la durata effettiva delle partite. Queste modifiche mirano a rendere il gioco più giusto e coinvolgente, con l’obiettivo di adattare le regole alle esigenze attuali del calcio internazionale. Il presidente Gianni Infantino ha sottolineato l’importanza di aggiornare le norme per un calcio più equo.

Calcio:1 miliardo per impianti, Arabia consolida legami con Fifa - Il massimo organo di governo del calcio mondiale ha annunciato la creazione di una partnership con un'agenzia governativa dell'Arabia Saudita ... ansa.it

Var, fuorigioco e perdite di tempo: la Fifa prepara novità nel regolamento x.com

