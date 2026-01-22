Il thriller della Zecca reale in mano ai cinesi

La vicenda della Zecca reale sotto il controllo cinese rappresenta un tema di attualità e tensione geopolitica. La presenza della grande ambasciata cinese a Londra ha suscitato discussioni sulla sicurezza e le implicazioni diplomatiche, suscitando attenzione sia a livello nazionale che internazionale. Un approfondimento su questa situazione permette di comprendere meglio le dinamiche tra le potenze mondiali e le sfide legate alla sovranità e alla sicurezza.

Cavi, ricatti e spie. Il sì del governo di Keir Starmer al progetto della mega ambasciata cinese alla Royal Mint è stato dato per non inimicarsi Pechino e far ripartire il business. Un gioco di equilibri e una speranza per Jimmy Lai Se fosse fiction, la saga della mega ambasciata cinese a Londra farebbe sicuramente da sfondo a un romanzo di Mick Herron. Dopo ripetuti rinvii, polemiche, trattative, il governo inglese l'altro ieri ha dato il via libera al progetto di spostare la sede diplomatica della Repubblica popolare cinese nell'area che un tempo ospitava la Royal Mint, di fronte alla Torre di Londra.

