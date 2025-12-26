Andrea Windsor e il Natale trascorso ai margini della Famiglia Reale | cosa sappiamo

Un Natale in solitudine quello dell'ex Principe Andrea Mountbatten-Windsor, escluso dai festeggiamenti a Sandringham. Irrimediabilmente macchiato dopo lo scandalo che lo ha travolto per l'amicizia con il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, il terzogenito della Regina Elisabetta II è ormai fuori dalla Famiglia Reale. Stando a indiscrezioni, nel giorno di festa l'ex Principe è stato visto aggirarsi intorno al Royal Lodge, ben lontano da Sandringham, dove è solita riunirsi la Royal Family durante le feste. Nessun invito per lui, né per Sarah Ferguson. Entrambi condannati per l'amicizia con Epstein.

