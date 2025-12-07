Gasperini ha il dente avvelenato | Tutto chiaro a differenza di quel che abbiamo visto col Napoli

Il tecnico della Roma polemizza in diretta tv a margine della sconfitta col Cagliari e dell'analisi di alcuni episodi da moviola avvenuti nel corso del match coi sardi. "Si è già visto tutto. non ho altro da aggiungere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Immaginate la Roma di Gasperini con Totti trequartista dietro la coppia Batistuta-Pruzzo Sarebbe una squadra da scudetto ? - facebook.com Vai su Facebook

"Gasperini, Antonella" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Gasperini ha il dente avvelenato: “Tutto chiaro, a differenza di quel che abbiamo visto col Napoli” - Il tecnico della Roma polemizza in diretta tv a margine della sconfitta col Cagliari e dell'analisi di alcuni episodi da moviola avvenuti nel corso del ... Lo riporta fanpage.it

Gasperini scopre in diretta chi arbitrerà la Roma, ha un brutto ricordo: gli è costato la Champions - Contro il Viktoria Plzen la Roma dovrà riprendere la strada della vittoria in Europa League, ma c'è un vecchio rivale che spaventa Gasperini: l'arbitro della partita sarà Umut Meler, un nome che a ... Lo riporta fanpage.it

Gasperini post Verona: «Tutto quello che abbiamo fatto ce lo siamo conquistati» - Il primo mini ciclo di tre partite in sette giorni è terminato e Gasperini torna a casa con il bottino pieno, ma con qualche pensiero sulla gestione delle energie per le prossime settimane. Si legge su ilmessaggero.it