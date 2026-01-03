Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita tra Bologna e Inter, sottolineando l'importanza della gara e condividendo alcune considerazioni sulla formazione. L'allenatore ha anche annunciato l'assenza di un giocatore chiave, influenzando così le strategie di entrambe le squadre. Ecco i dettagli principali delle sue parole in vista dell'incontro.

Inter News 24 Vincenzo Italiano ha parlato prima della sfida tra il Bologna e l’Inter, avvisando i suoi calciatori. Poi l’annuncio su un forfait. Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa prima del match con l’Inter. QUI LE ULTIME SULL’INTER GLI OBIETTIVI – « Ci sono squadre che lottano per altri obiettivi ed hanno tutte le chance di recuperare energie, figuriamoci noi che siamo in una zona di classifica bella, le altre vanno talmente forti che appena si sbaglia qualcosina il gap aumenta. Sapevamo che giocare ogni tre giorni è complicato e molto diverso rispetto ad avere 4 o 5 giorni a disposizione » SULLA SFIDA CON L’INTER – « È normale che si passi in mezzo a picchi di lucidità ed intensità ed in momenti in cui le cose riescono meno bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Italiano prima di Inter Bologna: «Nerazzurri col dente avvelenato. Questo giocatore non ci sarà»

Leggi anche: Napoli Inter, nerazzurri col dente avvelenato con Conte? Chivu non ci sta! Il tecnico placa i veleni

Leggi anche: De Biasi verso Inter Fiorentina: «I nerazzurri avranno il dente avvelenato, ecco come può fermarli Pioli»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Verso Inter-Bologna: la guida completa alla prima partita del 2026; Diretta Inter-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming; Inter-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Serie A: Inter-Bologna, primo impegno del 2026 per Chivu e Italiano.

Inter-Bologna, Italiano: “La squadra è viva. Coi gol torneranno le vittorie” - Il mister: “In campionato abbiamo perso un po’ di terreno ma la classifica è ancora bella, possiamo mettere le cose a ... bologna.repubblica.it