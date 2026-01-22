In occasione della camera ardente di Valentino, Giammetti ha ricordato come il suo più grande lascito sia la bellezza. Per lui, la bellezza rappresenta un valore che ispira cultura e creatività, trasmettendo un messaggio duraturo alle future generazioni. Questo ricordo sottolinea l'importanza di un’eredità artistica che va oltre l’estetica, contribuendo a definire un’epoca e a influenzare il mondo della moda e dell’arte.

"Il vero lascito di Valentino alle nuove generazioni è la bellezza. La voglia di bellezza crea bellezza, e la bellezza crea cultura". È quanto ha detto Giancarlo Giammetti, ex compagno e socio dello stilista, scomparso il 19 gennaio, parlando con i giornalisti fuori dalla sede di PM23 in piazza Mignanelli a Roma, dove è stata allestita la camera ardente. "Valentino ha sempre amato Roma e ha sempre voluto restare qui - ha aggiunto - per questo è giusto che oggi la città lo abbracci". "Sono devastato" ha detto questo, e nulla più, Vernon Bruce Hoeksema, ex compagno di Valentino Garavani, lasciando su un'auto nera la camera ardente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

