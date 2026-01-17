Real Madrid prima vittoria di Arbeloa nonostante l’ira del Bernabeu | fischi pañolada inviti a Florentino a dimettersi

Il primo successo di Arbeloa con il Real Madrid è arrivato contro il Levante, con un risultato di 2-0. La partita ha visto un ampio possesso palla e una prestazione solida, con gol di Mbappé e Asencio. Non sono mancati momenti di tensione, tra fischi, pañolada e richieste di dimissioni per Florentino Pérez, riflettendo le aspettative dei tifosi nei confronti della squadra.

Il primo Real Madrid di Arbeloa ha battuto il Levante per 2-0 con quasi l’80% di possesso palla. I gol di Mbappé e Asencio, per il resto ben poco di diverso rispetto a Xabi Alonso. Anche il modulo utilizzato è rimasto lo stesso. Marca racconta però di un primo tempo burrascoso soprattutto per i tifosi sugli spalti, che hanno fischiato a spron battuto (a Madrid vogliono sempre e solo vincere). Pañolada a fine primo tempo. E Intanto il Real è secondo a -1 dal Barcellona con una partita in più. Il Real Madrid di Arbeloa che sopravvive all’ira del Bernabeu. Si legge così sul quotidiano spagnolo: “Il R eal Madrid ha ottenuto una vittoria in una partita che sembrava destinata al disastro e a una potenziale rottura. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

