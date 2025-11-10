C’è solo una cosa peggio che ascoltare l’album di Rosalía cinque volte | guardare il Real Madrid El Paìs

“C’è solo una cosa che può eguagliare il terrore della frase “ho ascoltato l’album di Rosalía cinque volte”, ed è la replica della partita Rayo-Real Madrid lo stesso giorno, domenica, alla stessa ora, le 16:15. Fu dopo una partita del genere che Joaquín Sabina suggerì di morire se il suo amore fosse morto, o di suicidarsi, gridando “Non voglio la domenica pomeriggio”. Così sul Paìs Manuel Jabois traduce la fatica del tifoso del Real Madrid attuale. “I commentatori hanno fatto quello che hanno potuto. Iván Zamorano, per esempio. Zamorano stava descrivendo la traiettoria di un tiro di Mbappé, dicendo che era da lì che proveniva il gol del Real Madrid ( “Il Real Madrid è andato molto vicino a segnare il primo gol” ), proprio mentre il replay, spietato, mostrava la palla volare a mezzo chilometro di distanza dal palo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

