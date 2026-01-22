Il professore e il giullare Magia degli alberi a teatro | Creiamo consapevolezza

Radici, fusto, chioma. Tre gradini. In verticale. Neanche fossero tre cantiche dantesche (green). Per scoprire la natura delle piante. Un rametto alla volta. Il tutto affidato sul palco a una coppia decisamente curiosa: Stefano Mancuso e Giovanni Storti. Scienza e comicità. Forse proprio questo il segreto del successo di “Lunga vita agli alberi“, domani e sabato al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Per uno spettacolo accolto con grande entusiasmo e impreziosito dalla regia di Arturo Brachetti. Un pizzico di magia. Giovanni, quindi come stanno gli amici alberi? "Sarebbe da fare una bella indagine. Noi ci limitiamo a raccontare alcune cose che le persone non sanno: struttura, crescita, legami. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

