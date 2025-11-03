Al Piccolo Teatro del Giullare debutta Il Lupo di Siani | la prima il 7 novembre

Salernotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno con "Il Lupo", il nuovo spettacolo scritto da Francesco Maria Siani. Il debutto è previsto per venerdì 7 novembre, con repliche l'8, 9, 15 e 16 novembre.Lo spettacoloLo spettacolo, prodotto da Teatricomio con la regia di Fabiana Fazio, mette. 🔗 Leggi su Salernotoday.it



