salerno il lupo debutta al piccolo teatro del giullare

“Il Lupo” di Francesco Maria Siani. L’inedito del drammaturgo salernitano è una riflessione sulla mascolinità tossica e le derive interiori. Una casa che è insieme rifugio e gabbia, ma anche uno specchio deformante in cui la realtà si frantuma e la verità si perde tra riflessi, memorie e percezioni. È in questo luogo non luogo che prende vita Il Lupo, il nuovo testo di Francesco Maria Siani, in scena da venerdì 7 novembre al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno. Lo spettacolo, prodotto da Teatricomio con la regia di Fabiana Fazio, sarà replicato l’8, 9, 15 e 16 novembre. Il protagonista è Matteo, un uomo in bilico sul crinale del proprio smarrimento, intrappolato in una quotidianità che si sfalda sotto il peso dei fallimenti, dei silenzi e delle recriminazioni. 🔗 Leggi su Zon.it

