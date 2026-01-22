Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) al 22 gennaio 2026 è di 0,159 €kWh. In questa pagina si analizzano l’andamento e le variazioni orarie del PUN, fornendo un quadro aggiornato e preciso dell’andamento del mercato energetico nazionale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 22 Gennaio 2026 si attesta a 0,159 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (21 Gennaio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,134 €kWh (alle ore 3), mentre il massimo ha raggiunto 0,197 €kWh (alle ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e della prima mattina (tra le 2:00 e le 5:00), mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate tra le 19:00 e le 21:00, in particolare alle 20:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 22012026 0,159 +0,007 21012026 0,153 +0,005 20012026 0,148 -0,000 19012026 0,148 -0,017 18012026 0,131 -0,006 17012026 0,137 -0,006 16012026 0,143 +0,002 15012026 0,141 -0,004 14012026 0,145 +0,004 13012026 0,141 +0,006 12012026 0,135 -0,008 11012026 0,143 +0,002 10012026 0,141 +0,004 09012026 0,137 +0,002 08012026 0,135 +0,007 07012026 0,128 -0,008 06012026 0,136 +0,004 05012026 0,132 +0,003 04012026 0,129 -0,002 03012026 0,131 +0,002 02012026 0,129 +0,002 01012026 0,127 -0,002 31122025 0,129 +0,001 30122025 0,128 -0,001 29122025 0,129 +0,002 28122025 0,127 +0,001 27122025 0,126 -0,001 26122025 0,127 +0,001 25122025 0,126 +0,001 24122025 0,125 -0,001 23122025 0,126 +0,001 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Gennaio 2026 0,128 Dicembre 2025 0,115 Novembre 2025 0,117 Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,150 Gennaio 2025 0,143 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

