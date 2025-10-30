Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 30 Ottobre 2025 si attesta a 0,1267 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, il prezzo minimo è stato di 0,0950 €kWh (ore 3), mentre il massimo ha raggiunto 0,1424 €kWh (ore 17). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e della prima mattina, in particolare tra le 2:00 e le 5:00, mentre il picco di costo si è registrato nel tardo pomeriggio, tra le 16:00 e le 20:00. Queste informazioni sono fondamentali per chi desidera ottimizzare i propri consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ogni verità ha un prezzo. #AfterTheHunt il nuovo film di #LucaGuadagnino, con #JuliaRoberts, Ayo Edebiri, #AndrewGarfield e Michael Stuhlbarg ?ATTENZIONE ULTIMO SPETTACOLO OGGI #Mercoledì29Ottobre, ore 18,30. CHIUSO LUNEDÌ. - facebook.com Vai su Facebook
OGGI INIZIA IL BOICOTTAGGIO Boicotteremo ogni sabato, in tutti i supermercati, in tutta italia. Fino a quando non verrà garantito un giusto prezzo. Guerre e crisi climatica fanno fare extraprofitti a pochi mentre i cittadini non riescono più a pagare la spesa. - X Vai su X
Prezzi energia 2025 stabili sopra i 100 euro, ma per GME non torneremo più ai livelli pre-crisi - I prezzi dell'energia nel 2025 restano su livelli doppi rispetto al pre- Lo riporta rinnovabili.it