Dopo la recente partita, l’allenatore Cristiano Lucarelli si è mostrato soddisfatto del rendimento della Pistoiese, evidenziando un atteggiamento di prova matura e intelligente. Iorio, invece, ha sottolineato l’importanza di ottenere risultati concreti, affermando: “Ora vincere”. La prestazione ha visto l’impiego di giocatori meno impiegati nelle gare precedenti, contribuendo a un riscontro complessivamente positivo.

Prova matura e intelligente. Cristiano Lucarelli ha definito così il successo della Pistoiese. "Volevo impiegare i giocatori meno utilizzati nelle scorse gare – ha detto l’allenatore arancione – e ho avuto riscontri tutto sommato positivi. Non è stata una prova ‘esplosiva’, ma abbiamo sempre controllato la partita. Mi è piaciuta soprattutto la seconda metà del primo tempo, mentre nella ripresa ci siamo occupati soprattutto di gestire minuti e punteggio. Parlare dei singoli non mi piace, ma Tempre ha fatto una partita importante, ha un bel piede e personalità: se continuerà a crescere potrà darci una grande mano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il post-partita. Lucarelli soddisfatto. Iorio: "Ora vincere»

Il post-partita. Cristiano è contento: "Bravi ad adattarci a una partita sporca. Ora la Coppa Italia»La Pistoiese apre il 2024 con una vittoria in trasferta contro l’Imolese, sotto la guida di Cristiano Lucarelli alla sua seconda partita sulla panchina arancione.

Il post-partita. Lucarelli contento ma pretende di più: "Il gol preso alla fine non mi è piaciuto»Cristiano Lucarelli si mostra soddisfatto per la vittoria ottenuta, ma sottolinea come il gol subito nei minuti finali rappresenti un elemento da migliorare.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Lucarelli non si accontenta: Mi è scocciato prendere gol alla fine; Pistoiese, concedi il bis. La finale è all’orizzonte. Lucarelli cambia tutto. Il campionato è priorità; Chiara Ferragni, la gaffe sui reati penali. Polemiche (e qualche ironia) per il post dopo il proscioglimento; Chiara Ferragni sull'assoluzione: Ero all'apice della mia immagine, non avevo motivo di ingannare nessuno.

Il post-partita. Lucarelli contento ma pretende di più: Il gol preso alla fine non mi è piaciuto»Prendere gol alla fine mi è dispiaciuto molto. Cristiano Lucarelli non si accontenta e, nonostante la netta vittoria, pone ... msn.com

Pistoiese, Lucarelli: «Partita matura. Ora testa al campionato»Il tecnico della Pistoiese dopo la semifinale di ritorno: «Gestione intelligente». Rossi: «Ora manca l’ultimo passo» La Pistoiese centra la finale di Coppa Italia e lo fa con una prestazione solida e ... pistoiasport.com

Clamoroso colpo di scena nel post partita tra Blu Basket Bergamo - Gruppo Mascio e Verona. Lo sfogo di Stefano Mascio: "Questa squadra merita una casa. Questi ragazzi non possono continuare in questo modo - facebook.com facebook

Le reazioni post partita dei nerazzurri bit.ly/3LsPan8 x.com