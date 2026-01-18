Il post-partita Lucarelli contento ma pretende di più | Il gol preso alla fine non mi è piaciuto

Cristiano Lucarelli si mostra soddisfatto per la vittoria ottenuta, ma sottolinea come il gol subito nei minuti finali rappresenti un elemento da migliorare. Nonostante il risultato positivo, l’allenatore evidenzia l’importanza di concentrarsi sui dettagli per affrontare al meglio le prossime partite, mantenendo un approccio equilibrato e orientato alla crescita della squadra.

"Prendere gol alla fine mi è dispiaciuto molto". Cristiano Lucarelli non si accontenta e, nonostante la netta vittoria, pone l’accento sugli aspetti da migliorare in vista delle prossime sfide. "Guardando il risultato si potrebbe pensare che sia stata una partita facile ma non è così – ha esordito il tecnico della Pistoiese –. La prima occasione l’ha avuta il Sasso Marconi e Giuliani ci ha salvato, così come ha fatto a metà primo tempo sullo 0-1. Avrei voluto portare a casa la porta inviolata e invece nel finale abbiamo staccato la spina, permettendo agli avversari di segnare con facilità". Analizzando la prestazione, l’allenatore arancione ha evidenziato la prova corale di tutto il collettivo: "Siamo scesi in campo col piglio giusto, trovando il vantaggio in apertura che ci ha permesso di giocare con maggior scioltezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

