Le bottiglie piene di benzina e il pizzo a Sferracavallo | la chiave nei filmati ripresi dalle telecamere

La chiave potrebbe essere nelle immagini riprese dalle telecamere sia in via Torretta, a Sferracavallo, ma anche in altri punti della borgata. È anche su questo che sta lavorando la squadra mobile, coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, che guida la Dda, per cercare di capire chi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Le bottiglie piene di benzina e il pizzo a Sferracavallo: la chiave nei filmati ripresi dalle telecamere

Altri contenuti sullo stesso argomento

Trovate bottiglie in plastica piene di benzina con accanto un biglietto inequivocabile: “5 mila euro” - facebook.com Vai su Facebook

Segnali di pizzo nel mandamento dove il boss è di nuovo libero - I fratelli Serio, fedelissimi dei Lo Piccolo ( Nunzio Serio ha retto il mandamento assieme al fratello Domenico ma oggi sono in carcere) avevano una ditta di ... Lo riporta livesicilia.it

Intimidazioni a Sferracavallo: bottiglie di benzina davanti ad alcuni esercizi commerciali - Davanti a cinque esercizi commerciali del lungomare della borgata marinara ... sicilianews24.it scrive

Le bottiglie con la benzina, il pizzino e la sfida al potere: cosa sta succedendo a Sferracavallo - Quello che gli investigatori stanno cercando di capire, però, è se sia anche una questione di potere e di controllo del territorio nell’ambito ... Riporta mondopalermo.it