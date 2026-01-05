Riqualificazione urbana a Sferracavallo e Partanna Mondello Piampiano e Meli | Interventi attesi e importanti per i quartieri
I consiglieri comunali di Forza Italia Leopoldo Piampiano e Catia Meli hanno espresso soddisfazione per i nuovi interventi di riqualificazione urbana previsti dall’Amministrazione comunale nelle zone di Sferracavallo, Partanna Mondello, Piampiano e Meli. Questi interventi, attesi da tempo, riguardano piazza Marina e l’area adiacente alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, contribuendo al miglioramento estetico e funzionale dei quartieri.
Soddisfazione è stata espressa dai consiglieri comunali di Forza Italia Leopoldo Piampiano e Catia Meli per gli interventi di riqualificazione urbana previsti dall’Amministrazione comunale in piazza Marina a Sferracavallo e nell’area antistante e adiacente la chiesa di Santa Maria degli Angeli a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Mercatini di viale Francia e Sferracavallo, Piampiano (Fi): "S'intervenga per garantire viabilità e sicurezza"
Leggi anche: A Partanna Mondello si inaugura il presepe vivente "villaggio Betlemme"
Riqualificazione urbana a Sferracavallo e Partanna Mondello, Piampiano e Meli: “Interventi attesi e importanti per i quartieri” - I consiglieri comunali di Forza Italia: "Contribuiranno a valorizzare spazi simbolici delle borgate e a migliorare la qualità della vita" ... palermotoday.it
Scrive Francesco Falcone: “Un programma di riqualificazione urbana per il centro di Taranto é urgente. Lo spopolamento del borgo di Taranto dipende anche dalle sue condizioni abitative, decisamente peggiori di quelle di alcune aree limitrofe nelle quali i citt - facebook.com facebook
«Commercio di prossimità significa rigenerazione urbana e sicurezza nei territori» x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.