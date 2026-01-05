Riqualificazione urbana a Sferracavallo e Partanna Mondello Piampiano e Meli | Interventi attesi e importanti per i quartieri

I consiglieri comunali di Forza Italia Leopoldo Piampiano e Catia Meli hanno espresso soddisfazione per i nuovi interventi di riqualificazione urbana previsti dall’Amministrazione comunale nelle zone di Sferracavallo, Partanna Mondello, Piampiano e Meli. Questi interventi, attesi da tempo, riguardano piazza Marina e l’area adiacente alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, contribuendo al miglioramento estetico e funzionale dei quartieri.

