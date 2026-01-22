Il piccolo sogno inutile di Monsieur Macron

Il breve saggio esplora il rapporto di Emmanuel Macron con lo champagne, simbolo di eleganza e tradizione francese. Attraverso una riflessione sobria, si analizzano le sfumature di un gesto che racchiude significati culturali e personali, offrendo uno spunto di approfondimento sulla figura politica e sulla sua percezione pubblica. Un’occasione per comprendere come anche i piccoli dettagli possano riflettere aspetti più ampi di un leader.

Toccatemi tutto, ma non toccate lo champagne! Per Monsieur le President Emmanuel Macron, ex banchiere prestato alla politica grazie alle irresistibili promesse di Révolution in breve naufragate su una certa verticalizzazione della sua personale concezione di potere, non ce l'ha fatta. La minaccia di dazi del 200% sullo champagne è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. "Assez", deve aver pensato. Sfidando il gelo delle vette svizzere un Macron davvero furibondo ha inforcato gli occhiali specchiati determinato a prendere in mano la situazione. D'altra parte chi, se non un gallico originale, può trovare le parole giuste per rimettere a posto un prepotente yankee parvenu? Infervorato da uno sciovinismo anacronistico aromatizzato dal simulacro della Grandeur de France Macron si è scatenato.

