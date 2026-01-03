Il sogno di una cascina nella Bassa piccolo aiuto al futuro del pianeta

Il sogno di una cascina nella Bassa rappresenta un piccolo gesto di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. In un’epoca in cui le previsioni sul futuro del pianeta sono spesso preoccupanti, scegliere uno stile di vita più consapevole può contribuire a preservare le risorse e a garantire un domani migliore. Anche piccoli cambiamenti, come riscoprire le tradizioni rurali, possono avere un impatto positivo sul nostro futuro e su quello del pianeta.

Catastrofiche previsioni sul futuro del nostro pianeta. Ho letto da qualche parte che Nostradamus aveva ragione: la terra avrebbe gli anni contati. Penso a tutti bambini del mondo, soprattutto a quelli – pochi – che stanno piroettando in pancia a superstiti Nerina e Silvia della Bassa. Al loro diritto a un sogno: su questa terra, non su altri pianeti. L'amico Luciano a confortarmi che no, la terra sopravvivrà ad ogni attentato suicida dell'umanità. Luciano gioca puntualmente al lotto per un solo vagheggiatissimo sogno: comprarsi una di quelle cascine della Bassa rovinanti nell'indifferenza di tutti.

