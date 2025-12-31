La passione per l’onestà Il piccolo Jacopo e il sogno di diventare carabiniere | Nato durante il Covid

Jacopo Colombo, un bambino di Rozzano nato durante il Covid, ha dimostrato fin da piccolo un sincero interesse per le forze dell’ordine. La sua passione si è concretizzata con un gesto semplice ma significativo: donare ai carabinieri un ciondolo da lui stesso realizzato. Questo gesto riflette i valori di onestà e rispetto che da sempre guidano Jacopo, sogno di diventare un giorno un carabiniere.

Jacopo Colombo, il piccolo che ha donato ai carabinieri di Rozzano un ciondolo da lui realizzato, ha da sempre una passione per l'Arma. E il sogno di indossare la divisa. "La sua passione è nata da quando c'è stato il Covid, e si rinnova ogni anno, sempre più forte. Allora, indossando la mascherina, aveva voluto incontrare gli uomini dell'Arma e lo avevo accompagnato di persona alla tenenza dei Carabinieri. Da allora, la passione è diventata ogni anno più forte" A parlare è Morena Colombo, la mamma del piccolo Jacopo che l'altro giorno ha scaldato i cuori dei cittadini con un gesto molto bello.

