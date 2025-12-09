Ddl antisemitismo caos in casa Pd | la proposta fantasma del senatore Giorgis per far dimenticare il testo Delrio
Anche Elly Schlein il 1º giugno 2017 votò sì quando il Parlamento Europeo approvò a larga maggioranza una risoluzione sulla “lotta contro l’antisemitismo” con la quale, al punto 2, si invitavano gli Stati membri ad adottare e ad applicare la definizione di antisemitismo proposta dall’Ihra (Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto). La delegazione dem votò a favore, con il gruppo S&D (contrari Cozzolino e Paolucci, astenuto Panzeri). Si tratta della stessa definizione che è alla base del ddl di Graziano Delrio, che la maggioranza del partito – ovvero la stessa segretaria e il capogruppo dem in Senato, Francesco Boccia – ha chiesto al senatore di ritirare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Caos nel Pd, Casini sta con Del Rio sul ddl antisemitismo: "Lo rifirmerei 100 volte"
KLAUS DAVI INTERVIENE A SKY TG24: "L'ANTISEMITISMO STA ESPLODENDO, DOBBIAMO COMBATTERLO CON TUTTI I MEZZI. ASSURDA LA POLEMICA DELLA SINISTRA MILANESE CONTRO I CARABINIERI. ATTACCHI DI TRUMP AD
"L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifi
Ddl antisemitismo, caos in casa Pd: la proposta fantasma del senatore Giorgis per far dimenticare il testo Delrio - Tensione nel PD sul ddl antisemitismo: Delrio non ritira il testo, Giorgis prepara una proposta alternativa e riemerge il voto di Schlein all'IHRA ... ilfattoquotidiano.it scrive
