Pattinaggio artistico gli iscritti ai Campionati Italiani Belle sfide in tutte le specialità
Sono stati annunciati gli iscritti ai Campionati Italiani di pattinaggio artistico, un appuntamento atteso che promette sfide emozionanti in tutte le specialità. Con l’approssimarsi di questo evento, gli atleti si preparano a mettere in mostra il loro talento e a regalare spettacolo agli appassionati del settore.
Si avvicina sempre di più l’ultimo evento rilevante di questo 2025 per ciò che concerne il pattinaggio di figura. La prossima settimana si svolgeranno infatti i Campionati Italiani Assoluti, rassegna quest’anno in programma sul ghiaccio dell’IceLab Arena di Bergamo dal 17 al 21 dicembre. Si tratta di una competizione particolarmente importante e, probabilmente, con il livello più alto della storia recente, come conferma la lista degli iscritti da poco ufficializzata. In tutte le specialità della massima categoria è infatti prevista grande battaglia, anche se non mancano ovviamente i favoriti di rito. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il Trofeo di pattinaggio artistico torna in Calabria dopo che negli ultimi anni era sempre stato vinto da società siciliane - facebook.com Vai su Facebook
Pattinaggio artistico. Varese capitale dei Campionati italiani - Dopo l’Ice gala di Ferragosto con la Nazionale giapponese, che tornerà a Varese scelta come base per gli allenamenti in vista delle Olimpiadi invernali Milano- Secondo ilgiorno.it
Pattinaggio Artistico. Campionati provinciali. Che successo a Bondeno - Si sono svolti a Bondeno presso la palestra Bonini i campionati provinciali Aics di pattinaggio artistico, a cui hanno partecipato un centinaio di atleti delle squadre Asd Pattinaggio Artistico ... Riporta ilrestodelcarlino.it