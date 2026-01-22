Il Parlamento europeo ha richiesto un parere alla Corte di giustizia sullo stato dell’accordo con il Mercosur, ancora in fase di blocco. Dopo le difficoltà incontrate dalla Commissione europea nel portare avanti l’intesa, la richiesta di un parere legale rappresenta un passo importante per valutare le prospettive future di questa negoziazione e le eventuali implicazioni legali.

AGI - Se l'obiettivo della Commissione europea era quello di compensare le turbolenze Ue-Usa con il successo della firma dell' accordo con il Mercosur, allora per l'esecutivo europeo piove sul bagnato. Il Parlamento europeo ha infatti deciso di chiedere un parere alla Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo alla compatibilità dell'accordo commerciale firmato sabato scorso in Paraguay, bloccando di fatto il processo di ratifica dell'accordo da parte dell'Eurocamera per un periodo che potrebbe andare dai 18 ai 24 mesi. Il voto, che già dalla vigilia sembrava potesse essere molto combattuto, è stato di fatto deciso da soli cinque eurodeputati: 334 sono stati i voti a favore del rinvio ai giudici di Lussemburgo, contro 324 contrari (e 11 astenuti). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mercosur, accordo bloccato. Il Parlamento Ue chiede un parere alla Corte di giustizia

Accordo commerciale Ue-Mercosur bloccato: Parlamento europeo vota per rinvio alla Corte di GiustiziaIl Parlamento europeo ha deciso di rinviare la ratifica dell’accordo commerciale tra Ue e Mercosur alla Corte di giustizia dell’Unione.

Ue-Mercosur, il Parlamento Europeo rimanda l’accordo alla Corte di GiustiziaIl Parlamento europeo ha deciso di rinviare l'esame dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur alla Corte di Giustizia dell’UE.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: A Strasburgo festeggiano gli agricoltori: l'accordo UE-Mercosur finirà davanti alla Corte di Giustizia; Mercosur bloccato, Parlamento Ue passa la palla a Corte di Giustizia; Mercosur bloccato, passa il blitz a Strasburgo contro l'accordo: ora dovrà decidere la Corte di giustizia Ue; Mercosur, accordo congelato: atteso via libera della Corte di giustizia Ue.

Accordo commerciale Ue-Mercosur bloccato: Parlamento europeo vota per rinvio alla Corte di GiustiziaIl Parlamento europeo vota sul rinvio dell’accordo Ue-Mercosur alla Corte di giustizia dell’Ue. La proposta di risoluzione, presentata dal gruppo The Left, è passata con soli 10 voti di scarto. Gli ... fanpage.it

Il Mercosur manda in tilt l'Ue. L'Europarlamento congela l'accordoLa plenaria di Strasburgo blocca l’intesa commerciale tra l’Ue e i paesi dell'America Latina rinviandola alla Corte di giustizia europea. huffingtonpost.it

Mercosur, cosa succede ora: che fine farà l'accordo commerciale con il rinvio alla Corte Ue h - facebook.com facebook

Il voto contro l’accordo col #Mercosur e cioe’ a favore del ricorso presso la Corte europea che significa ritardi e rallentamenti e’ un chiaro regalo a #Trump. Era banale la necessita’ di rispondere alle follie Protezionistiche del folle Presidente americano diversifi x.com