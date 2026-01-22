Il linguaggio inclusivo è spesso presentato come la soluzione ai problemi di discriminazione e violenza. Tuttavia, alcuni osservatori ritengono che questa strategia possa essere solo una superficie, senza affrontare le cause profonde di comportamenti come quelli delle baby gang o dei gruppi armati. È importante analizzare criticamente il ruolo del linguaggio e le reali misure necessarie per garantire sicurezza e coesione sociale.

Gentile Direttore Feltri, Concita De Gregorio e Massimo Giannini, così come altri suoi colleghi, dicono che la violenza dei maranza, delle baby gang, dei clandestini armati di coltello, si combatta con il linguaggio inclusivo. Ma cos'è questo linguaggio inclusivo? Lei lo ha capito? Mi può fare qualche esempio? Grazie. Silvio Baldi Caro Silvio, ti ringrazio per la domanda, che è meno banale di quanto sembri. Tu chiedi che cosa sia questo famoso «linguaggio inclusivo» che, secondo alcuni colleghi e commentatori, sarebbe la chiave per fermare la violenza dei maranza, delle baby gang e dei clandestini armati di coltello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il linguaggio inclusivo è solo una foglia di fico

Toninelli mindfulness: “Fico è una foglia. In Campania comanda ancora De Luca”Toninelli commenta la situazione politica in Campania, sottolineando che, secondo lui, Fico avrà un ruolo limitato, mentre De Luca e suo figlio continueranno a esercitare il vero potere.

La Dottrina Donroe è una foglia di fico per l’interventismo a casaccio di TrumpLa Dottrina Donroe rappresenta una giustificazione per l’interventismo sconsiderato di Trump.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Persone LGBTQIA+, corso in quattro moduli per promuovere linguaggio inclusivo e buone prassi nell'assistenza; Sport inclusivo e linguaggio, associazioni lametine: C’è bisogno di un cambio di paradigma culturale; Si può dire tutt??: a Torino una conferenza sul linguaggio inclusivo; Persone LGBTQIA+, corso in quattro moduli per promuovere linguaggio inclusivo.

Sport inclusivo e linguaggio, associazioni lametine: C’è bisogno di un cambio di paradigma culturaleLamezia Terme - Le recenti dichiarazioni di un assessore comunale, rilasciate durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme il 19 gennaio, hanno sollevato un ... lametino.it

Un libro per insegnare il linguaggio Lis ai bambini: perché è importante conoscere questa forma di inclusione e integrazioneUn viaggio nel mondo della LIS attraverso il libro Fischia!, per scoprire come questo linguaggio favorisca inclusione e sensibilità ... ilfattoquotidiano.it

Attività sul linguaggio inclusivo per la scuola primaria con scheda pronta: riflettere sulle parole, educazione civica e rispetto in classe. https://scuolainsoffitta.com/2026/01/21/attivita-sul-linguaggio-inclusivo-per-la-scuola-primaria-con-schede-pronte/ - facebook.com facebook