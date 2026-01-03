Toninelli mindfulness | Fico è una foglia In Campania comanda ancora De Luca
Toninelli commenta la situazione politica in Campania, sottolineando che, secondo lui, Fico avrà un ruolo limitato, mentre De Luca e suo figlio continueranno a esercitare il vero potere. La sua analisi riflette una visione critica delle dinamiche di governo nella regione, evidenziando come le figure di spicco locali mantengano un'influenza dominante nel panorama politico campano.
“Fico in Campania farà poco e niente. A governare davvero saranno De Luca e suo figlio. Ma se devo essere sincero non me ne stupisco affatto”. Danilo Toninelli, ex ministro. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Campania, centrosinistra a pezzi e lotte intestine tra i De Luca e la foglia di “Fico” della sinistra
Leggi anche: Fico ancora senza giunta un mese dopo la vittoria in Campania: è scontro con De Luca e il Pd
Toninelli mindfulness: “Fico è una foglia. In Campania comanda ancora De Luca” - E sul silenzio di Grillo dice: "Anche io ora mi occupo di mindfulness. ilfoglio.it
TAV, Toninelli apre alla Lega. Ma Fico ribatte: «Per il Movimento il "no" è fondativo» - E anche il ministro Danilo Toninelli, tra i più fieri oppositori tra i grillini, apre alla mediazione. ilmessaggero.it
Conte-Grillo, Di Maio e Fico mediano. Toninelli: «Votiamo su Rousseau» - C'è un clima di forte attesa in casa 5Stelle dopo lo scontro tra il garante Beppe Grillo e l'ex premier Giuseppe Conte. ilmessaggero.it
Danilo Toninelli. . Il 2025 di Giorgia Meloni - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.