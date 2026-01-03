Toninelli mindfulness | Fico è una foglia In Campania comanda ancora De Luca

Toninelli commenta la situazione politica in Campania, sottolineando che, secondo lui, Fico avrà un ruolo limitato, mentre De Luca e suo figlio continueranno a esercitare il vero potere. La sua analisi riflette una visione critica delle dinamiche di governo nella regione, evidenziando come le figure di spicco locali mantengano un'influenza dominante nel panorama politico campano.

"Fico in Campania farà poco e niente. A governare davvero saranno De Luca e suo figlio. Ma se devo essere sincero non me ne stupisco affatto". Danilo Toninelli, ex ministro.

