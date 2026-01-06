La Dottrina Donroe è una foglia di fico per l’interventismo a casaccio di Trump

La Dottrina Donroe rappresenta una giustificazione per l’interventismo sconsiderato di Trump. Recentemente, l’ex presidente ha dichiarato che la cattura di Nicolas Maduro in Venezuela segnerebbe l’inizio di una serie di operazioni militari degli Stati Uniti nei prossimi mesi, sollevando preoccupazioni sulla stabilità regionale e sull’uso della forza come strumento di politica estera.

Donald Trump assicura che la cattura di Nicolas Maduro in Venezuela è il primo passo di una serie di operazioni militari speciali che gli Stati Uniti condurranno nei prossimi mesi. La lista dei sogni geopolitici è lunga: annettere la Groenlandia a spese della Danimarca (in teoria alleato Nato), rimuovere il presidente colombiano Gustavo Petro, «un uomo malato a cui piace produrre cocaina», destabilizzare Cuba, controllare da remoto il Venezula, agire contro qualsiasi Stato sudamericano non allineato e, perché no, «fare qualcosa» in Messico, anche se al momento va d’accordo con la presidente Claudia Sheinbaum. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

