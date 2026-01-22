Il Liceo Pansini tornerà dopo tanto tempo nella sua storica sede nel cuore del Vomero | l' annuncio

Il Liceo Pansini di Napoli riprenderà, nei prossimi mesi, la sua attività nella storica sede di piazza Quattro Giornate, nel cuore del Vomero. Questa riapertura rappresenta un momento importante per la comunità scolastica e per il quartiere, che ritrova un punto di riferimento educativo e culturale nel centro cittadino.

Il Liceo Pansini di Napoli tornerà nei prossimi mesi nella sua sede storica nel cuore del Vomero, in piazza Quattro Giornate. Ad annunciarlo in una nota pubblicata sul sito del liceo classico statale collinare è la dirigente scolastica, la prof.ssa Albina Arpaia. “Torniamo a casa. Dopo tre anni complessi, il Liceo Pansini si prepara a rientrare nella sua sede storica di piazza Quattro Giornate. Con la conclusione dei lavori di ristrutturazione, nell’anno scolastico 20262027 l’edificio sarà finalmente riconsegnato alla comunità scolastica, permettendoci di riaprire le porte agli studenti e di inaugurare un nuovo e significativo capitolo della nostra storia.🔗 Leggi su Napolitoday.it

