Il dovere di ricordare la forza di capire il calendario d' appuntamenti per il Giorno della Memoria

Il calendario degli eventi per il Giorno della Memoria a Modena invita a riflettere sul passato, mantenendo vivo il ricordo e promuovendo una comprensione critica. Attraverso appuntamenti dedicati, la città si impegna a trasmettere valori di memoria e consapevolezza, contribuendo a preservare la storia e a sensibilizzare le nuove generazioni. Un’occasione per ricordare e interrogarsi, affinché il passato continui a insegnare nel presente.

Modena si raccoglie intorno alla memoria e la trasforma in una voce viva, capace di parlare al presente e di interrogare il futuro. In occasione del Giorno della Memoria 2026, il Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento del Comune di Modena che riunisce una fitta rete di istituzioni.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Ricordare non basta: il Giorno della Memoria dell'I.C. CesalpinoIl Giorno della Memoria rappresenta un momento di riflessione e ricordo delle vittime dell'Olocausto.

A Bergamo tre appuntamenti in anteprima per il Giorno della MemoriaA Bergamo si svolgono tre eventi in anteprima per il Giorno della Memoria, occasione annuale istituita nel 2000 e resa legge nel 2021 per ricordare la Shoah e le vittime delle persecuzioni.

