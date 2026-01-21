Lorenzo Malaraggia morto dopo essere stato dimesso da due ospedali per un dolore al ginocchio | domani l'autopsia

Lorenzo Malaraggia, 54 anni, è deceduto all’ospedale Maggiore di Lodi dopo essersi rivolto due volte per un dolore al ginocchio. Domani sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione clinica e sulle eventuali responsabilità nel percorso di cura del paziente.

L'autopsia per fare luce sul decesso di Lorenzo Malaraggia, 54 anni, morto all'ospedale Maggiore di Lodi dopo essersi fatto visitare due volte per un dolore al ginocchio. Verrà eseguita domani presso l'Istituto di Medicina legale di Pavia l'autopsia sul corpo di Lorenzo Malaraggia, 54 anni, dopo che la Procura di Lodi ha aperto un fascicolo per fare luce sulle cause della sua morte, arrivata dopo che è stato dimesso per due volte.

