La morte di Ilaria Borgato a Padova | fragilità solitudine e una famiglia che chiede verità
Il dolore della famiglia: “Abbiamo chiesto aiuto, siamo stati lasciati soli”. «Non solo non sappiamo niente della vicenda, ma non possiamo neanche vedere il suo corpo». In queste poche parole, rotte dalle lacrime, si raccoglie la disperazione del padre di Ilaria Borgato, 24 anni, trovata senza vita venerdì pomeriggio in piazza Gasparotto, a Padova. Un dolore che diventa rabbia mentre ripercorre gli anni difficili della figlia, una giovane fragile, segnata da sofferenze profonde: «Per anni ci ha fatto capire di non stare bene. L’abbiamo affidata a psicologi e specialisti, che però la lasciavano andare quando lei si ribellava. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lo spettro della droga sulla morte di Ilaria, 24 anni. La mamma: «Ho fatto di tutto per salvarla» - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Borgato: cosa è davvero successo alla stazione di Padova? - Iaria Borgato, giovane donna di 24 anni residente a Vigonza, ha tragicamente perso la vita venerdì pomeriggio a Padova, in piazza Gasparotto, in circostanze che lasciano spazio a interrogativi ancora ... Segnala alphabetcity.it
“Nessuno ci ha aiutato”. Ilaria muore a soli 24 anni, lo strazio del papà - Ilaria Borgato, 24 anni, è stata trovata morta il 21 novembre su un giaciglio di fortuna sotto i portici di piazza Gasparotto, vicino alla stazione di ... Da thesocialpost.it
Ilaria Borgato muore per strada. Il papà: «Avevamo lanciato l’allarme, ma è stato inutile» - La tragica vicenda di Ilaria Borgato, giovane di Vigonza, in provincia di Padova, ha scosso la comunità locale. Come scrive controcopertina.com