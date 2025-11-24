La morte di Ilaria Borgato a Padova | fragilità solitudine e una famiglia che chiede verità

Il dolore della famiglia: “Abbiamo chiesto aiuto, siamo stati lasciati soli”. «Non solo non sappiamo niente della vicenda, ma non possiamo neanche vedere il suo corpo». In queste poche parole, rotte dalle lacrime, si raccoglie la disperazione del padre di Ilaria Borgato, 24 anni, trovata senza vita venerdì pomeriggio in piazza Gasparotto, a Padova. Un dolore che diventa rabbia mentre ripercorre gli anni difficili della figlia, una giovane fragile, segnata da sofferenze profonde: «Per anni ci ha fatto capire di non stare bene. L’abbiamo affidata a psicologi e specialisti, che però la lasciavano andare quando lei si ribellava. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

