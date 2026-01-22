Il dirigente licenziato per aver mandato 1000 messaggi in una notte a una collaboratrice

Un dirigente dell’aeroporto Canova di Treviso è stato licenziato dopo aver inviato circa 1.000 messaggi a una collaboratrice in una sola notte. L’episodio ha generato attenzione e sollevato questioni sulla condotta professionale e il rispetto delle norme etiche sul luogo di lavoro. La decisione di licenziamento è stata adottata in conformità alle politiche aziendali e alle leggi vigenti in materia di comportamento e tutela dei dipendenti.

Mille messaggi in una notte ad una collaboratrice. Per questo un dirigente dell’aeroporto Canova di Treviso è stato licenziato. E il provvedimento è stato poi confermato dal Tribunale di Treviso secondo il quale si trattava di molestie sul luogo di lavoro. I messaggi invadenti, racconta il Corriere del Veneto, sono stati inviati nella notte tra il 5 e 6 marzo del 2024, ad una dipendente dello scalo trevigiano, controllato dal gruppo veneziano Save. La vittima, assunta con contratto a termine, di fronte all’abnorme mole di messaggi si era rivolta al direttore delle risorse umane della società che ha avviato l’indagine interna, poi sfociata con il licenziamento.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Dirigente tira uno schiaffo a una giovane collega durante una riunione: licenziato dall’Ast Arvedi di Terni

Avances, abbracci e messaggi alla collega (fino a mille a notte): ingegnere licenziato per giusta causaUn ingegnere è stato licenziato per giusta causa a seguito di comportamenti inappropriati sul posto di lavoro, tra cui avances, abbracci non richiesti e messaggi numerosi alla collega.

Dirigente non dichiara il legame di parentela con il suocero mafioso: legittimo il licenziamentoGli obblighi di lealtà e trasparenza sono coessenziali al rapporto di lavoro dirigenziale; il mancato rispetto giustifica il licenziamento ... repubblica.it

Licenziamento dirigente distaccato all’estero: quale tassazione per la società italiana?Chiarimenti sulla tassazione delle indennità di licenziamento per dirigenti distaccati all’estero e i criteri di potestà impositiva. edotto.com

