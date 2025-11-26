Dirigente tira uno schiaffo a una giovane collega durante una riunione | licenziato dall’Ast Arvedi di Terni
Grave fatto all’acciaieria di Terni Ast Arvedi. Un dirigente dell’azienda metallurgica è stato licenziato con l’accusa di aver tirato uno schiaffo a una giovane collega durante una discussione. Inizialmente l’uomo era stato sospeso ma l’azienda ha ritenuto di adottare quella che definisce una “misura commisurata alla gravità del fatto”. Non vi sono al momento informazioni dettagliate dell’accaduto. L’azienda ha definito suoi “valori irrinunciabili ” l’attenzione al rispetto, alla tutela delle persone e dei lavoratori e al mantenimento di un ambiente sereno e sicuro. Nonostante la gravità del fatto, la dipendente non avrebbe denunciato l’uomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
