Il dibattito sul servizio ferroviario in Lombardia si concentra sui recenti miglioramenti di Trenord, che nel 2025 registra il più alto livello di puntualità dal 2017, nonostante le difficoltà legate ai numerosi cantieri lungo le linee ferroviarie. Il bilancio dell’ultimo anno evidenzia anche un aumento dei viaggi durante i fine settimana, evidenziando un trend positivo nel settore. Questa situazione riflette l’impegno per migliorare la qualità del servizio ferroviario regionale.

Da un lato Trenord, che sottolinea come il dato relativo alla puntualità dei treni nel 2025 sia il migliore dal 2017 nonostante una congiuntura particolare: un significativo aumento dei cantieri lungo i binari lombardi, dovuto in parte alle tempistiche stringenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Dall’altro Simone Negri, consigliere regionale del Pd, che evidenzia come quel dato sia sotto la media nazionale. Questo, in sintesi, il dibattito originato dalla nota con la quale l’azienda ferroviaria lombarda ha comunicato l’andamento del servizio offerto l’anno scorso. "Nel 2025 – vi si legge – Trenord ha effettuato 780mila corse, il 3% in più rispetto al 2024, per 205 milioni di passeggeri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il dibattito sul servizio ferroviario. Trenord, bilancio dell’ultimo anno: più puntualità e boom nel weekend

Trenord nel 2025: 205 milioni di passeggeri, 3% di corse in più. E l’indice di puntualità?Nel 2025, Trenord ha registrato un incremento del 3% nelle corse, raggiungendo circa 780mila servizi e trasportando 205 milioni di passeggeri.

In servizio anche l'ultimo treno: si completa la nuova flotta di TrenordTrenord rafforza il suo impegno nel migliorare il servizio ferroviario in Lombardia con l’arrivo dell’ultimo treno, il 214° della nuova flotta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Una mappa per navigare nel dibattito sulla crisi del SSN; Centro storico e commercio a Sansepolcro, un dibattito che viene da lontano; Il dibattito sul servizio ferroviario. Trenord, bilancio dell’ultimo anno: più puntualità e boom nel weekend; Potere e comunicazione nel libro di Roberto Bertoni e Vincenzo Vita.

Il dibattito sull’acqua pubblica: Non vedo vantaggi economici. Sarebbe un ritorno al passatoProfessor Alessandro Petretto, la ripubblicizzazione dell’acqua infiamma la campagna elettorale. La sinistra vuole tenerla alla larga dalle logiche di profitto. Che ne pensa? La società che gestisce ... lanazione.it

La riforma delle professioni sanitarie è al centro del dibattito parlamentare e, secondo la Fnopi, rappresenta un passaggio strategico per il futuro del Servizio sanitario nazionale. In audizione alla Camera, la Federazione ha richiamato la necessità di intervenir - facebook.com facebook