In servizio anche l' ultimo treno | si completa la nuova flotta di Trenord

Trenord rafforza il suo impegno nel migliorare il servizio ferroviario in Lombardia con l’arrivo dell’ultimo treno, il 214° della nuova flotta. Un moderno Caravaggio aeroportuale a quattro carrozze, proveniente da Bologna, si aggiunge alla rete, garantendo comfort e affidabilità ai passeggeri. Con questa innovazione, la compagnia completa il suo piano di rinnovo, offrendo un servizio più efficiente e sostenibile per tutti.

Trenord completa il piano di rinnovo della flotta. È giunto in Lombardia da Bologna il 214° nuovo treno destinato ai passeggeri del servizio ferroviario lombardo, un Caravaggio aeroportuale a quattro carrozze. È l’ultimo della commessa di convogli acquistati per Trenord da Fnm e Ferrovienord. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

