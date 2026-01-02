Il papà di Paolo Mendico | Sulla scuola avevamo ragione
Giuseppe Mendico, padre di Paolo Mendico, riflette sulla questione scolastica, affermando che i loro sospetti si sono rivelati fondati. Dalla sua casa di Santi Cosma e Damiano, esprime le sue considerazioni con tono pacato, offrendo uno sguardo sincero e personale sulle criticità del sistema educativo. Un punto di vista che invita alla riflessione, lontano da enfasi e sensazionalismi.
ABBONATI A DAYITALIANEWS « I nostri sospetti sulla scuola erano fondati ». Giuseppe Mendico parla a bassa voce dalla sua casa di Santi Cosma e Damiano. È il padre del ragazzino che si è tolto la vita l’11 settembre scorso, poche ore prima di tornare in classe, e torna a chiedere che si sarebbe potuto e dovuto intervenire prima. Il documento degli ispettori del Ministero: classe “turbulenta” e protocollo antibullismo non attivato in tempo. Le convinzioni della famiglia si rafforzano alla luce di un documento redatto dagli ispettori del Ministero dell’Istruzione, inviati nell’istituto “Pacinotti” dal ministro Valditara. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Paolo Mendico, le parole del padre dopo la relazione del Ministero: «Avevamo ragione noi, le insegnanti di mio figlio sono delle grandissime bugiarde»
Leggi anche: “Avevamo ragione, davanti ai bulli la scuola di Paolo si è girata dall’altra parte. Ora paghi”
Paolo Mendico la rabbia del papà dopo la relazione del MiM | Le insegnanti di mio figlio sono delle grandissime bugiarde Ci sono le chat.
Il suicidio di Paolo Mendico e il bullismo a scuola, quando l’inerzia diventa complicità e i segnali dei ragazzi vengono ignorati - La morte per suicidio di Paolo Mendico, 14 anni: dall'ispezione del Ministero emergono le responsabilità della scuola che non ha rispettato il protocollo anti bullismo ... famigliacristiana.it
Rivelazioni sul suicidio di Paolo Mendico e le responsabilità della scuola - Un'analisi approfondita del caso di Paolo Mendico e delle responsabilità della scuola nel contesto del bullismo. notizie.it
Paolo Mendico, ispettori: “Carenze dalla scuola”/ “Ignorati i comportamenti aggressivi contro il 14enne” - Paolo Mendico, chiuse le indagini degli ispettori del MIM: la scuola non avrebbe fatto abbastanza per arginare gli episodi di violenza contro il 14enne ... ilsussidiario.net
Bianco. Il dolore di certi dovrebbe essere il dolore di tutti. A tu per tu con i genitori di Paolo Mendico - facebook.com facebook
Il papà di Paolo Mendico: "Le chat inchioderanno le insegnanti. Gli ispettori ci danno ragione" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.