Il papà di Paolo Mendico | Sulla scuola avevamo ragione

Giuseppe Mendico, padre di Paolo Mendico, riflette sulla questione scolastica, affermando che i loro sospetti si sono rivelati fondati. Dalla sua casa di Santi Cosma e Damiano, esprime le sue considerazioni con tono pacato, offrendo uno sguardo sincero e personale sulle criticità del sistema educativo. Un punto di vista che invita alla riflessione, lontano da enfasi e sensazionalismi.

Giuseppe Mendico parla a bassa voce dalla sua casa di Santi Cosma e Damiano. È il padre del ragazzino che si è tolto la vita l'11 settembre scorso, poche ore prima di tornare in classe, e torna a chiedere che si sarebbe potuto e dovuto intervenire prima. Il documento degli ispettori del Ministero: classe "turbulenta" e protocollo antibullismo non attivato in tempo. Le convinzioni della famiglia si rafforzano alla luce di un documento redatto dagli ispettori del Ministero dell'Istruzione, inviati nell'istituto "Pacinotti" dal ministro Valditara.

