Paolo Mendico che si è tolto la vita a 14 anni poteva esser salvato La relazione impietosa degli ispettori del ministero | La scuola poteva fare di più

Sul caso di Paolo Mendico, il quattordicenne suicida il primo giorno di scuola nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, la scuola poteva fare di più. Lo mettono nero su bianco gli ispettori del Mim inviati dal ministro Valditara, nella loro relazione, riportata su Repubblica, dopo gli accertamenti nell’istituto tecnico Pacinotti. Doveva esser avviato un protocollo antibullismo in una classe difficile e «dai comportamenti non conformi al regolamento d’istituto». Ma questo non è successo. « Non vi è traccia di una valutazione approfondita indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli episodi» davanti a comportamenti «quasi aggressivi». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Suicidio di Paolo Mendico, gli ispettori ministeriali: “Si poteva e doveva fare di più, la scuola non ha attivato il protocollo antibullismo”. Avviati procedimenti disciplinari Leggi anche: Paolo Mendico, 14 anni: il Ministero conferma. Si è tolto la vita per bullismo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Paolo Mendico, che si è tolto la vita a 14 anni, poteva esser salvato. La relazione impietosa degli ispettori del ministero: «La scuola poteva fare di più» - In una classe difficile e con comportamenti aggressivi per gli esperti del Mim doveva esser avviato un protocollo antibullismo. open.online

