Il commercialista e l’impatto dell’IA | come cambia la professione oggi

L’introduzione delle tecnologie di intelligenza artificiale sta influenzando significativamente il lavoro del commercialista. Le modalità di gestione dei dati, le attività quotidiane e le relazioni con clienti e collaboratori si evolvono, portando a un cambiamento nelle competenze richieste e nei processi professionali. È fondamentale comprendere come l’IA possa Supportare e migliorare la professione, mantenendo l’efficienza e la qualità dei servizi offerti.

La professione del commercialista sta attraversando una trasformazione profonda. Cambiano i margini, cambiano le aspettative dei clienti, cambia il rapporto con i collaboratori. L'intelligenza artificiale ha accelerato tendenze già in atto da anni, rendendo urgenti domande che molti studi continuavano a rimandare. Ecco perchè Luca Piovano, dottore commercialista e revisore legale, partner delllo studio associato CMFC di Torino, ha deciso di pubblicare un libro dal titlo "Commercialista oggi", che nasce dall'esperienza concreta di chi questa trasformazione la sta vivendo dall'interno. Non è un manuale tecnico, ma piuttosto una riflessione strategica: non solo quale tecnologia adottare, ma perché e quando.

