La professione di commercialista a Piacenza | parità inclusione e il futuro dei giovani

Ilpiacenza.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro della professione di dottore commercialista dipende dalla capacità di attrarre e valorizzare le nuove generazioni, creando un ambiente di lavoro che sia non solo dinamico e competitivo, ma soprattutto equo e inclusivo. L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

