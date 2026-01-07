Rubano cavi di rame in un impianto fotovoltaico | padre arrestato figlio minorenne denunciato

La polizia ha arrestato un uomo di 35 anni e denunciato il figlio minorenne per il furto di cavi di rame in un impianto fotovoltaico in costruzione a contrada Junchetto. L’episodio evidenzia le difficoltà legate alla sicurezza di infrastrutture in fase di realizzazione e le attività delle forze dell’ordine per contrastare tali reati.

La polizia ha arrestato un pluripregiudicato di 35 anni, di origini rumene, e ha denunciato il figlio di 16 anni per furto commesso in danno di un impianto fotovoltaico in costruzione, in contrada Junchetto.Ad intervenire sono stati i poliziotti della squadra volanti dell'Ufficio prevenzione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Rubano cavi di rame in un impianto fotovoltaico: padre arrestato, figlio minorenne denunciato Leggi anche: Padre e figlio arrestati mentre rubano il rame Leggi anche: Furto di rame in un impianto fotovoltaico nel sud della provincia di Frosinone Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. TIVOLI – I ladri di rame rubano i cavi della colonnina di ricarica elettrica. Ruba cavi in rame insieme al figlio minorenne, bloccati dalla polizia - La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato di 35 anni, di origini rumene, e ha denunciato il figlio di 16 anni per furto commesso in danno di un impianto fotovoltaico in costruzione, in ... grandangoloagrigento.it

Rubati dei cavi di rame dell'acquedotto, Menfi senz'acqua - Quaranta metri di cavi di rame, dal valore di oltre 6 mila euro, sono stati rubati dall'impianto elettrico dei pozzi sollevamento acque pubbliche, destinate all'uso domestico, asservite all'acquedotto ... ansa.it

Bollate, rubati i cavi della pubblica illuminazione: strada al buio - I ladri di rame sono tornati a colpire in città, e questa volta il danno che hanno ... ilnotiziario.net

https://www.serviresciacca.it/2026/01/04/quella-criticita-dei-cavi-passati-sulle-facciate-che-procurano-degrado-al-decoro-urbano-estetico/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.