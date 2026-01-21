Maltempo Sicilia travolta dal ciclone Harry | decine di famiglie evacuate da Catania

Il maltempo colpisce la Sicilia, con il ciclone Harry che provoca allagamenti e innalzamenti dei livelli dei fiumi a Catania. Le condizioni meteorologiche estreme hanno richiesto l’evacuazione di numerose famiglie e l’intervento delle autorità locali. La situazione rimane critica, con le autorità che monitorano attentamente l’evolversi degli eventi e coordinano gli interventi di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il mare invade i litorali cittadini siciliani e i fiumi superano i livelli di guardia. Decine di famiglie costrette a lasciare le abitazioni, massiccio intervento del Comune. Critica anche la situazione in Calabria La Sicilia si è nuovamente svegliata sotto una violenta ondata di maltempo causata dal ciclone Harry, che da giorni sta interessando ampie zone del Sud Italia. Le mareggiate hanno colpito in modo particolare il litorale cittadino di Catania, con il mare che ha superato le barriere di protezione invadendo carreggiate, marciapiedi e spazi urbani. Le aree più colpite risultano viale Kennedy alla Plaia, il lungomare di Ognina tra via Ruggero di Lauria e via Artale Alagona, il borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti e le strade limitrofe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

